القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما (14) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

