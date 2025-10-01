القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على مجموع دخله مدير سناب شات السعودية لـ “المواطن”: نشعر أن لدينا واجبًا للاستثمار في السوق بشكل أكبر قفزة بـ14% في إيرادات السياحة المغربية تسلا توازي العالم.. قيمة سوقية تضاهي جميع شركات السيارات مجتمعة أوبك تنفي تقارير عن خطط لزيادة إنتاج النفط جوجل تعزز محرك بحثها بأدوات ذكاء اصطناعي بصرية
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما (14) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.