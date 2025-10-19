Icon

القبض على مقيم لترويجه أقراصًا محظورة في الباحة

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت شرطة منطقة الباحة على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

