القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر منصة إكس أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية، الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.