Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٠ مساءً
القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبة يقودها مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن خبأ القات في مركبة بجازان

القبض على مواطن خبأ القات في مركبة بجازان

شكوى من حفريات ومياه الصرف بطرقات وأحياء جازان!

شكوى من حفريات ومياه الصرف بطرقات وأحياء جازان!

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خلال أسبوع.. ضبط 21403 مخالفين بينهم 29 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
أخبار رئيسية

خلال أسبوع.. ضبط 21403 مخالفين بينهم 29...

أخبار رئيسية
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو...

السعودية اليوم
أمطار وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 
السعودية اليوم

أمطار وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة...

السعودية اليوم
أمطار وسيول وصواعق رعدية على جازان
السعودية اليوم

أمطار وسيول وصواعق رعدية على جازان

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 280 كجم قات مخدر بجازان
السعودية اليوم

في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 280...

السعودية اليوم
عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
السعودية اليوم

عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
السعودية اليوم

القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام...

السعودية اليوم
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 60 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 60 كيلو...

السعودية اليوم