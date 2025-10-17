Icon

حصاد اليوم

القبض على مواطنين بالقصيم لترويجهما الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٢ مساءً
القبض على مواطنين بالقصيم لترويجهما الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

