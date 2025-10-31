Icon

القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في ينبع

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٦ مساءً
المواطن - واس

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محافظة ينبع من القبض على المواطن نعيم عبدالله العرماني، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزته (3) صقور، وكائن فطري مصيد (طائر السمان)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان دون ترخيص غرامة (1,500) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

