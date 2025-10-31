القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في ينبع

متطلبات وخطوات صرف مستحقات الدفعة الواحدة لدى التأمينات الفيروسات قد تساعد في علاج عدوى المكورات العنقودية الذهبية المميتة فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود اليونسكو تُدرج المدينة المنورة ضمن شبكتها العالمية للمدن المبدعة في مجال الطهي القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20 ألف قرص ممنوع في عسير إغلاق جزئي لشارع القدس بالتقاطع مع شارع الرياض بالقطيف غدًا ليلة من العشق والطرب.. كاظم الساهر يغني للرياض تعليم مكة يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس ابتداءً من الأحد الرحى من أقدم الآلات في السعودية لطحن الحبوب فماذا تعرف عنها؟ مواقف الرياض تُفعّل المواقف المُدارة المجانية في حي العليا الغربي
تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محافظة ينبع من القبض على المواطن نعيم عبدالله العرماني، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزته (3) صقور، وكائن فطري مصيد (طائر السمان)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان دون ترخيص غرامة (1,500) ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.