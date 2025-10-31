Icon

القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20 ألف قرص ممنوع في عسير

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٦ مساءً
القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20 ألف قرص ممنوع في عسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجهم (20.090) أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

