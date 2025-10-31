القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20 ألف قرص ممنوع في عسير

إغلاق جزئي لشارع القدس بالتقاطع مع شارع الرياض بالقطيف غدًا ليلة من العشق والطرب.. كاظم الساهر يغني للرياض تعليم مكة يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس ابتداءً من الأحد الرحى من أقدم الآلات في السعودية لطحن الحبوب فماذا تعرف عنها؟ مواقف الرياض تُفعّل المواقف المُدارة المجانية في حي العليا الغربي ما الإجراء المتبع حال فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها؟ إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم بميناء الملك عبدالعزيز خطيب المسجد النبوي: المؤثر الحقيقي من ينفع الناس بعلمه وأخلاقه لا من يطلب الشهرة وعدد المتابعين خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها ضبط مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها بالشرقية
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجهم (20.090) أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.