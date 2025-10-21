القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض تكليف عبدالله العنزي مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا للشؤون الإسلامية أحماض أمينية في لحوم البقر والأسماك تسبب الاكتئاب طرح 36 فرصة للاستثمار في الحدائق العامة بجدة انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 20 حيًا في الشرقية الخميس الكشف عن 337 موقعًا أثريًا ضمن مبادرة اليمامة للمسح الأثري تدشين منصة وقاء المستفيدين بعدة خدمات رقمية في القطاع الزراعي رئيس غانا يستقبل نائب وزير الخارجية مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة الرياض لترويجه 14 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وقالت مكافحة المخدرات إنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.