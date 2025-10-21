القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض

‏قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة الرياض لترويجه 14 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وقالت مكافحة المخدرات إنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.