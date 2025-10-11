Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

القبض على مواطن لترويجه 21 كجم من الحشيش المخدر بجازان

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ مساءً
القبض على مواطن لترويجه 21 كجم من الحشيش المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

