القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٥ مساءً
القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه (6138) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

