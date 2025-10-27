القبض على وافد اعتدى على قائد مركبة ومرافقه في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على وافد ظهر في مقطع متداول وهو يعتدي على قائد مركبة ومرافقه بأحد أحياء المدينة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة الرياض أن الجاني تم القبض عليه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) في باقي مناطق المملكة، مؤكدًا أن جميع البلاغات تُعامل بسرّية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.