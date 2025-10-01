Icon

خدمة رقمية جديدة عبر توكلنا للتحقق من تراخيص وتصاريح إدارة النفايات Icon ضبط مواطن رعي 80 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon السياحة تعتمد سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت المرخصة Icon القبض على وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب داخل أحد مراكز المساج بحائل Icon القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة Icon الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟ Icon بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية Icon ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن Icon إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي Icon تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب داخل أحد مراكز المساج بحائل

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٥ مساءً
ضبط وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب داخل أحد مراكز المساج بحائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت شرطة منطقة حائل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدًا لممارسته أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

وجرى إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
50 ألف زائر لـ موسم حائل في أسبوعه الأول

50 ألف زائر لـ موسم حائل في أسبوعه الأول

دوريات مرور سرية في حائل لرصد المفحطين والتجمهر والمخالفات

دوريات مرور سرية في حائل لرصد المفحطين والتجمهر والمخالفات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد