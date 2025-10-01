ضبط وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب داخل أحد مراكز المساج بحائل

خدمة رقمية جديدة عبر توكلنا للتحقق من تراخيص وتصاريح إدارة النفايات ضبط مواطن رعي 80 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز السياحة تعتمد سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت المرخصة القبض على وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب داخل أحد مراكز المساج بحائل القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟ بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات
ضبطت شرطة منطقة حائل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدًا لممارسته أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).
وجرى إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المنطقة.