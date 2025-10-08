القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير

اليوم العالمي للأخطبوط.. البحر الأحمر يعكس ثراء التنوع البحري في السعودية تأسيس مجلس تنسيقي لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية لإبراز الفرص الواعدة بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مجددًا موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل صرف 412 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي بيرو تسعى لجذب استثمارات من السعودية لتطوير موارد التعدين والطاقة جوجل تتيح AI Mode باللغة العربية وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.