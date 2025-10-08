Icon

اليوم العالمي للأخطبوط.. البحر الأحمر يعكس ثراء التنوع البحري في السعودية  Icon تأسيس مجلس تنسيقي لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض Icon تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية لإبراز الفرص الواعدة Icon بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مجددًا Icon موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل Icon صرف 412 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي Icon بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي Icon بيرو تسعى لجذب استثمارات من السعودية لتطوير موارد التعدين والطاقة Icon جوجل تتيح AI Mode باللغة العربية Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٣ مساءً
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

