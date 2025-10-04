Icon

لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظورة

القبض على 3 مخالفين بحوزتهم أسلحة وذخائر و10 كائنات فطرية بمحمية الملك عبدالعزيز

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٣ مساءً
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم أسلحة وذخائر و10 كائنات فطرية بمحمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي -وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية- من القبض على (3) مواطنين وهم محمد سعود السهلي ونواف سعود السهلي وسعد سعود السهلي؛ لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم بندقيتان من نوع شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و(560) ذخيرة متنوعة، و(10) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دون ترخيص غرامة (5,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

