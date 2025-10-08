Icon

15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026 Icon رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال 48 ساعة Icon مروج الشبو المخدر في قبضة رجال الأمن بالشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها

القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على (3) مواطنين وهم محمد باني المطيري وخالد برجس المطيري محمد عبدالله الجبلي، لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم بندقية شوزن، و(3) بنادق هوائية، و(828) ذخيرة منوعة، و(67) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دون ترخيص غرامة (5,000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة

محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة

لقطات لتدفق السيول داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية

لقطات لتدفق السيول داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وأهابت بالمبادرة للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
السعودية اليوم

ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك...

السعودية اليوم