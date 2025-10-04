سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان 600 قطعة سلاح صيد متنوعة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ضبط 419 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالرياض حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية في سوريا أسرع طريقة للتخلص من الكرش في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 5 كجم حشيش و45,545 قرصًا محظورًا بجازان ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اكتشاف نادر لحيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.