Icon

سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان Icon 600 قطعة سلاح صيد متنوعة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon ضبط 419 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالرياض Icon حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية في سوريا Icon أسرع طريقة للتخلص من الكرش Icon في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 5 كجم حشيش و45,545 قرصًا محظورًا بجازان Icon ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon اكتشاف نادر لحيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٢ مساءً
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
‏‎

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
هروب #جازان بدون شبكة اتصال أو إنترنت أحياناً

هروب #جازان بدون شبكة اتصال أو إنترنت أحياناً

توقعات باستمرار أمطار جازان والباحة حتى الـ 8 مساءً

توقعات باستمرار أمطار جازان والباحة حتى الـ 8 مساءً

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مقيم نقل مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان 
السعودية اليوم

القبض على مقيم نقل مخالفين لنظام أمن...

السعودية اليوم
زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق
السعودية اليوم

زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل...

السعودية اليوم
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو...

السعودية اليوم
دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان
السعودية اليوم

دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
القبض على مواطنين لترويجهما الإمفيتامين المخدر بجازان
السعودية اليوم

القبض على مواطنين لترويجهما الإمفيتامين المخدر بجازان

السعودية اليوم
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو...

السعودية اليوم
القبض على مخالفين لتهريبهما 260 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالفين لتهريبهما 260 كيلو قات...

السعودية اليوم
القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان
السعودية اليوم

القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة...

السعودية اليوم