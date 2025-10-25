القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (45) كيلوجراما من نبات القات المخدر.

وأوضحت الدوريات البرية لحرس الحدود أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تهريب أو ترويج للمخدرات عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عن طريق الرقم (994) لحرس الحدود و(995) لمكافحة المخدرات، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.