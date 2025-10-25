القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير أمير الشرقية يفتتح معرض وظائف 2025م.. غدًا خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده ارتفاع أسعار الذهب في السعودية ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تعليم المدينة يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية
ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (45) كيلوجراما من نبات القات المخدر.
وأوضحت الدوريات البرية لحرس الحدود أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تهريب أو ترويج للمخدرات عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عن طريق الرقم (994) لحرس الحدود و(995) لمكافحة المخدرات، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.
