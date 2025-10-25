Icon

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير Icon أمير الشرقية يفتتح معرض وظائف 2025م.. غدًا Icon خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده Icon ارتفاع أسعار الذهب في السعودية Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع Icon اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية Icon تعليم المدينة يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات Icon إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد Icon أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٩ مساءً
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (45) كيلوجراما من نبات القات المخدر.

وأوضحت الدوريات البرية لحرس الحدود أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير

ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير

الأمر بالمعروف تنظم لقاء بعنوان “تحديات الأمن الوطني” بعسير

الأمر بالمعروف تنظم لقاء بعنوان “تحديات الأمن الوطني” بعسير

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تهريب أو ترويج للمخدرات عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عن طريق الرقم (994) لحرس الحدود و(995) لمكافحة المخدرات، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
أخبار رئيسية

ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة...

أخبار رئيسية
الأمر بالمعروف تنظم لقاء بعنوان “تحديات الأمن الوطني” بعسير
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف تنظم لقاء بعنوان “تحديات الأمن...

السعودية اليوم