القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 54 كيلو قات في عسير

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 54 كيلو قات في عسير

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٩ مساءً
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 54 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (54) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

مقتل مواطن في ظروف غامضة بحي الموظفين في أبها

عائلة تُخرب شقة فندقية في عسير بالقمامة والأدوات المتناثرة!

