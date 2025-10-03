Icon

القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في عسير

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٢ مساءً
القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في عسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة عسير لترويجهم (1,606) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

