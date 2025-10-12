Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٩ مساءً
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (38) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

تجربة فريدة للزوار لاستكشاف الحياة الريفية في جازان

تجربة فريدة للزوار لاستكشاف الحياة الريفية في جازان

نائب أمير جازان يشدد على دور “الشؤون الإسلامية” في مواجهة الأفكار المنحرفة

نائب أمير جازان يشدد على دور “الشؤون الإسلامية” في مواجهة الأفكار المنحرفة

