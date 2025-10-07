استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة المجلات والصحف القديمة في معرض الرياض.. ذاكرة وطن وإرث لا يندثر القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام من القات بعسير لقطات توثق جريان السيول في عقبة المحمدية بالطائف اعتدال وتليجرام يزيلان 28 مليون مادة متطرفة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم الآثار 2025 – 2026 فيضانات عارمة تلحق أضرارًا جسيمة بمزارع الشاي في الهند فيصل بن فرحان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.