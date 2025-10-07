Icon

استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع Icon سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة Icon المجلات والصحف القديمة في معرض الرياض.. ذاكرة وطن وإرث لا يندثر Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام من القات بعسير Icon لقطات توثق جريان السيول في عقبة المحمدية بالطائف Icon اعتدال وتليجرام يزيلان 28 مليون مادة متطرفة Icon الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم الآثار 2025 – 2026 Icon فيضانات عارمة تلحق أضرارًا جسيمة بمزارع الشاي في الهند Icon فيصل بن فرحان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري Icon أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام من القات بعسير

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٦ مساءً
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام من القات بعسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

