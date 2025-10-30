القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير تدشين خدمة راصد الذكية للتحقق من الأدوية المقيّدة لزوار السعودية مساعي تختتم برنامج “نماء واكتفاء 9” بتمكين 32 مستفيدة وتأهيلهن لسوق العمل ينبع أعلى درجة حرارة اليوم بـ39 درجة والسودة 8 مئوية وزير الشؤون الإسلامية يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون في الباحة وظائف شاغرة لدى هيئة السياحة وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل 19 وظيفة شاغرة في فروع شركة PARSONS موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.