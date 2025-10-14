Icon

الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار Icon بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور Icon الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا Icon منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي Icon وظائف شاغرة في فروع قطار سار Icon رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية Icon مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا Icon بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٧ مساءً
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
أمير عسير يدشّن مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بأبها

أمير عسير يدشّن مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بأبها

بالصور.. أمطار على محايل عسير والمدني يحذر

بالصور.. أمطار على محايل عسير والمدني يحذر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
السعودية اليوم

تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على...

السعودية اليوم
إغلاق عدد من “اللاونجات” المخالفة للذوق العام والأنظمة بعسير
السعودية اليوم

إغلاق عدد من “اللاونجات” المخالفة للذوق العام...

السعودية اليوم
حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أخبار رئيسية

حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق...

أخبار رئيسية
القبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في عسير
السعودية اليوم

القبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في...

السعودية اليوم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
السعودية اليوم

القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير

السعودية اليوم
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو...

السعودية اليوم
القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير
السعودية اليوم

القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام...

السعودية اليوم