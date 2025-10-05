القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات “زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل
أعلنت شركة القدية للاستثمار عن شراكة إستراتيجية مع شركتي ديلويت وجوجل لإنشاء مركز التميّز السحابي (Cloud Centre of Excellence – CCoE)، في خطوة جديدة ضمن رحلتها للتحول الرقمي.
وسيُنَفَّذ المركز وفق نموذج البناء –التشغيل -النقل (Build-Operate-Transfer)، بهدف تسريع اعتماد القدية لأحدث تقنيات الحوسبة السحابية.
وسيكون مركز التميّز السحابي بمثابة المحور الرئيس لتصميم ونشر بنية القدية التحتية السحابية وأدواتها، إضافة إلى بناء القدرات الداخلية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات. كما سيُقدّم المركز إطار حوكمة سحابية مُخصصًا يضمن الأمن والمرونة والكفاءة في التكاليف، دعمًا لطموح القدية الطويل الأمد لتصبح وجهة عالمية مصمَّمة للترفيه.
وأكّد الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة القدية للاستثمار عبدالرحمن العلي، أن مركز التميّز السحابي سيساعدهم على وضع أساس رقمي متين يمكّن فرقهم من تقديم تجارب جريئة وجاهزة للمستقبل.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت للاستشارات في الشرق الأوسط راشد بشير: بالتعاون مع جوجل سنسهم في بناء البنية التحتية الرقمية التي ستقود الفصل القادم من مسيرة القدية.