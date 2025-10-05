القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل

أعلنت شركة القدية للاستثمار عن شراكة إستراتيجية مع شركتي ديلويت وجوجل لإنشاء مركز التميّز السحابي (Cloud Centre of Excellence – CCoE)، في خطوة جديدة ضمن رحلتها للتحول الرقمي.

وسيُنَفَّذ المركز وفق نموذج البناء –التشغيل -النقل (Build-Operate-Transfer)، بهدف تسريع اعتماد القدية لأحدث تقنيات الحوسبة السحابية.

وسيكون مركز التميّز السحابي بمثابة المحور الرئيس لتصميم ونشر بنية القدية التحتية السحابية وأدواتها، إضافة إلى بناء القدرات الداخلية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات. كما سيُقدّم المركز إطار حوكمة سحابية مُخصصًا يضمن الأمن والمرونة والكفاءة في التكاليف، دعمًا لطموح القدية الطويل الأمد لتصبح وجهة عالمية مصمَّمة للترفيه.

وأكّد الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة القدية للاستثمار عبدالرحمن العلي، أن مركز التميّز السحابي سيساعدهم على وضع أساس رقمي متين يمكّن فرقهم من تقديم تجارب جريئة وجاهزة للمستقبل.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت للاستشارات في الشرق الأوسط راشد بشير: بالتعاون مع جوجل سنسهم في بناء البنية التحتية الرقمية التي ستقود الفصل القادم من مسيرة القدية.