الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة العشرين

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن التحضيرات للاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ما زالت قائمة، نافيًا الشائعات حول إلغائه.
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن اللقاء يتطلب إعدادًا دقيقًا لأن «أحدًا لا يريد إضاعة وقته»، مشيرًا إلى أن روسيا حذرة وتسعى لضمان نتائج ملموسة.
وفي المقابل استبعد بيسكوف مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر بجنوب أفريقيا، موضحًا أن روسيا ستكون ممثلة على «مستوى رفيع»، كما جرت العادة في مناسبات سابقة.