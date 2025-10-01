Icon

الكشف المبكر لسرطان الثدي يقلّل الوفيات 40% Icon 6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر Icon تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي Icon الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025 Icon ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر Icon أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025 Icon ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا Icon فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو Icon مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

الكشف المبكر لسرطان الثدي يقلّل الوفيات 40%

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٤ مساءً
الكشف المبكر لسرطان الثدي يقلّل الوفيات 40%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر الفحص السريري أو التصوير الشعاعي يضاعف فرص نجاح العلاج، الذي يشمل الجراحة، والعلاج الإشعاعي، والأدوية الكيميائية والهرمونية والبيولوجية.

الكشف المبكر لسرطان الثدي

وأشارت إلى أن جهود مكافحة المرض نجحت في الدول المتقدمة منذ الثمانينيات بخفض الوفيات بنسبة (40%)، وتسعى المبادرة العالمية التي أطلقت عام 2021 لخفض الوفيات بنسبة (2.5%) سنويًا، بما يعادل إنقاذ حياة (2.5) مليون شخص بحلول 2040.

قد يهمّك أيضاً
سعوديون يخترعون تقنية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

سعوديون يخترعون تقنية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

تقنية جديدة تتيح علاج سرطان الثدي في أسبوع

تقنية جديدة تتيح علاج سرطان الثدي في أسبوع

وتظل معدلات الإصابة مرتفعة عالميًا، حيث تم تشخيص نحو (2.3) مليون امرأة بالمرض عام 2020، وأسفر عن وفاة (670) ألفًا.
وأظهرت التقديرات تفاوتًا بين الدول، مع نسب بقاء أعلى في الدول المتقدمة ووفيات أكبر في الدول منخفضة الدخل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد