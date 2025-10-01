الكشف المبكر لسرطان الثدي يقلّل الوفيات 40% 6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025 ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025 ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر الفحص السريري أو التصوير الشعاعي يضاعف فرص نجاح العلاج، الذي يشمل الجراحة، والعلاج الإشعاعي، والأدوية الكيميائية والهرمونية والبيولوجية.
وأشارت إلى أن جهود مكافحة المرض نجحت في الدول المتقدمة منذ الثمانينيات بخفض الوفيات بنسبة (40%)، وتسعى المبادرة العالمية التي أطلقت عام 2021 لخفض الوفيات بنسبة (2.5%) سنويًا، بما يعادل إنقاذ حياة (2.5) مليون شخص بحلول 2040.
وتظل معدلات الإصابة مرتفعة عالميًا، حيث تم تشخيص نحو (2.3) مليون امرأة بالمرض عام 2020، وأسفر عن وفاة (670) ألفًا.
وأظهرت التقديرات تفاوتًا بين الدول، مع نسب بقاء أعلى في الدول المتقدمة ووفيات أكبر في الدول منخفضة الدخل.