أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
إنجاز يمثل بداية أول مشروع واسع النطاق لبناء السفن بالمملكة

الكشف عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
الكشف عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع
المواطن - واس

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية عن إبرام أول طلبية من (6) ناقلات للبضائع السائبة الجافة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية.

ويُعد هذا الإنجاز بداية أول مشروع واسع النطاق لبناء السفن في المملكة، مما يعكس التزام المملكة بتطوير منظومة بحرية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا، انسجامًا مع أهداف رؤية 2030 الطموحة ودعمًا لمبادرة Saudi Inc، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الشركات السعودية الكبرى ودعم توطين سلاسل الإمداد.

أولى السفن التجارية سعودية الصنع

وسيتم بناء الناقلات الجديدة في حوض بناء السفن الحديث التابع للشركة العالمية للصناعات البحرية في رأس الخير، الذي يُعد المنشأة البحرية الأكثر تطورًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس أحمد بن علي السبيعي، أن هذه الاتفاقية تمثل محطة إستراتيجية في مسيرة البحري، كما تشكّل منعطفًا مهمًا في تطور الصناعة البحرية بالمملكة، مشيرًا إلى أنه من خلال الشراكة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لإطلاق أول برنامج وطني واسع النطاق لبناء الناقلات البحرية، يجري العمل على تحديث أسطول الشركة وترسيخ أسس صناعة بحرية وطنية مستدامة ومنافسة عالميًا.

وبين أن بناء الناقلات الجديدة سيمكن من تطوير الخدمات والتوسع في الأسواق الإستراتيجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتقديم قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام البحري بتعزيز الصناعة البحرية في المملكة، ودعم الاقتصاد المحلي، والإسهام في إنشاء منظومة جديدة لسلسلة التوريد لتعزيز القدرة التنافسية للتجارة العالمية في المملكة.

يذكر أنه تم تصميم ناقلات “ألتراماكس” الجديدة لتوفير مستويات عالية من المرونة والكفاءة التشغيلية، وتمكنها من الوصول إلى الموانئ ذات البنية التحتية المحدودة، وتتيح هذه القدرات لقطاع البحري للبضائع السائبة التوسع في الأسواق المتخصصة وطرق التجارة الناشئة، ما يقلل التعرض لتقلبات السوق ويعزز المرونة والقدرة التنافسية والاستدامة في صناعة النقل البحري سريعة التطور.

إقرأ المزيد