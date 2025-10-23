Icon

اللجنة السعودية للبادل توقّع اتفاقية شراكة مع طيران ناس كناقل جوي رسمي

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٥ مساءً
اللجنة السعودية للبادل توقّع اتفاقية شراكة مع طيران ناس كناقل جوي رسمي

وقّعت اللجنة السعودية للبادل اتفاقية شراكة مع طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، ليكون بموجبها الناقل الجوي الرسمي للجنة خلال الموسمين الرياضيين 2025 – 2026م.

وتعتبر البادل من أكثر خمس رياضات شعبية في المملكة، وتتولي اللجنة السعودية للبادل مسؤولية الترويج لهذه الرياضة في جميع أنحاء المملكة. وبموجب اتفاقية الشراكة، سيظهر شعار طيران ناس على قميص المنتخب الوطني السعودي للبادل خلال مشاركته في بطولة آسيا وجميع المسابقات الدولية للموسمين الرياضيين 2025-2026. كما سيظهر شعار طيران ناس على المواد الترويجية للبطولات المحلية، بالإضافة إلى المنشورات الترويجية للبطولات على حسابات اللجنة في منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس اللجنة السعودية للبادل مقرن المقرن أن الشراكة مع طيران ناس تأتي ضمن توجهات اللجنة في بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة، تسهم في دعم مسيرة اللعبة وتعزيز حضورها على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً للتكامل بين القطاعين الرياضي والخاص بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أوضح المدير العام للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس، وليد الأحمد، أن رعاية الشركة للجنة السعودية للبادل تأتي ضمن التزامها بتبني المبادرات ذات الأثر المستدام على المجتمع، ودعم الأنشطة والمناسبات الرياضية التي تنسجم مع مستهدفات برنامج الاستدامة في الشركة، وتتماشى مع رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.

يذكر أن طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

 

