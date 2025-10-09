اللواء الركن الحربي يتفقد قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة الشرقية 

تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة الشرقية والمراكز الميدانية بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

ونقل اللواء ساهر الحربي، لضباط وأفراد القيادة والمراكز الميدانية في المحمية، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتقديره لما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.