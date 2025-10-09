اللواء الركن الحربي يتفقد قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة الشرقية 

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة الشرقية والمراكز الميدانية بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.
ونقل اللواء ساهر الحربي، لضباط وأفراد القيادة والمراكز الميدانية في المحمية، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتقديره لما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.