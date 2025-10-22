الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد

تتكئ محافظة الليث على ضفاف البحر الأحمر بمساحة تُقدَّر بـ (10,119 كيلومترًا مربعًا)، لتتألّق بصفتها إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة التي تجمع بين سحر الطبيعة البحرية وعمق الإرث الثقافي، مشكّلة لوحة جغرافية متكاملة تتنوّع فيها التضاريس وتزدهر الموارد الطبيعية.

وتتميّز الليث بشواطئها البكر الغنية بالتنوّع البيولوجي، وما يتبعها من أرخبيلات طبيعية تزدان بجمالها الأخّاذ، ومن أبرزها جزيرة جبل الليث، وجزيرة مرمر، وجزيرة جبل السرين، وأرخبيل جزر رأس محيسن، إلى جانب عددٍ من الجزر المتناثرة في عمق البحر الأحمر التي تُعد وجهاتٍ مثالية لعشّاق الطبيعة البحرية والغوص والاستكشاف.

مواقع أثرية وسياحية

وتزخر المحافظة بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية التي تروي صفحات من تاريخ الجزيرة العربية، من أبرزها مدينة السرين الأثرية، وحديقة الكوشان، ومتنزه العين الحارة، وجبل أوكة، ووادي ذهب، ووادي عليب، ووادي حلية، وهي مواقع تشكّل محطات جذبٍ للزوار والباحثين عن التجارب البيئية والسياحية المتنوّعة.

وتحتضن الليث مشروعات وطنية رائدة، أبرزها مشروع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، الذي يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي بالمملكة من خلال إنتاج وتوفير منتجات البحر الأحمر المتنوعة، وتشمل “الروبيان، والأسماك، والخيار البحري، والأعلاف البحرية” بمختلف أنواعها وأحجامها، لتغذية الأسواق المحلية وتلبية الطلب العالمي في أكثر من 32 دولة حول العالم.

وتقع محافظة الليث على بُعد 180 كيلومترًا جنوب مكة المكرمة، وتضم 11 مركزًا إداريًا هي: الشواق، وغميقة، والغالة، والسعدية، وصلاق، وبني يزيد، وحفار، ويلملم، والرهوة، وجذم، وسعيا، فيما يبلغ عدد سكانها نحو 73,753 نسمة، يشكّلون نسيجًا اجتماعيًا متنوّعًا يعكس ثراء المنطقة وامتدادها التاريخي العريق.

وبما تمتلكه من شواطئ خلابة، وجزر بكر، ومواقع سياحية وأثرية، ومشروعات تنموية واعدة، تواصل الليث ترسيخ مكانتها وجهة سياحية واعدة على خارطة السياحة البحرية في منطقة مكة المكرمة، ومركز جذب للاستثمار في قطاعات السياحة والبيئة والاقتصاد الأزرق.