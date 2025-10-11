Icon

القيادة الأميركية تنشئ مركز تنسيق

المبعوث الأمريكي ويتكوف يصل غزة

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٧ مساءً
المبعوث الأمريكي ويتكوف يصل غزة
المواطن - فريق التحرير

وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر إلى قطاع غزة اليوم السبت.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المبعوث الأميركي زار موقعا للجيش داخل القطاع، وفقا لشبكة “فوكس نيوز”.

فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان خطورة التصعيد العسكري في غزة

فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان خطورة التصعيد العسكري في غزة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في غزة  

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في غزة  

كما تابعت أن الزيارة جاءت للتحقق من أن الجيش الإسرائيلي انسحب فعلاً إلى ما وراء الخط الأصفر في إطار الاتفاق، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المبعوث الأمريكي يصل غزة

وأوضحت أن الزيارة تمّت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، كذلك يظهر أيضا في التوثيق الذي نُشر من الزيارة داخل غزة، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زمير، إلى جانبهما (مع طمس وجهه).

وبينما لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تقرير عن الزيارة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الزيارة “لمتابعة آلية وقف النار”.

من جانبه، أوضح قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، في تصريح بعد خروجه من زيارة إلى قطاع غزة برفقة رئيس الأركان أيال زمير، أن التقدم بدأ يظهر بخصوص إنشاء مركز للتنسيق المدني-العسكري لتنسيق الأنشطة الداعمة لاستقرار القطاع.

وأضاف أن جنود الجيش الأميركي يلبّون النداء لجلب السلام إلى الشرق الأوسط، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.

كذلك لفت إلى أن ما يجري لحظة تاريخية يرافقها جهد كبير يتحقق من دون وجود ميداني للقوات الأميركية على الأرض في غزة.

 

