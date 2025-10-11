المبعوث الأمريكي ويتكوف يصل غزة

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر إلى قطاع غزة اليوم السبت.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المبعوث الأميركي زار موقعا للجيش داخل القطاع، وفقا لشبكة “فوكس نيوز”.
كما تابعت أن الزيارة جاءت للتحقق من أن الجيش الإسرائيلي انسحب فعلاً إلى ما وراء الخط الأصفر في إطار الاتفاق، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضحت أن الزيارة تمّت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، كذلك يظهر أيضا في التوثيق الذي نُشر من الزيارة داخل غزة، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زمير، إلى جانبهما (مع طمس وجهه).
وبينما لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تقرير عن الزيارة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الزيارة “لمتابعة آلية وقف النار”.
من جانبه، أوضح قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، في تصريح بعد خروجه من زيارة إلى قطاع غزة برفقة رئيس الأركان أيال زمير، أن التقدم بدأ يظهر بخصوص إنشاء مركز للتنسيق المدني-العسكري لتنسيق الأنشطة الداعمة لاستقرار القطاع.
وأضاف أن جنود الجيش الأميركي يلبّون النداء لجلب السلام إلى الشرق الأوسط، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
كذلك لفت إلى أن ما يجري لحظة تاريخية يرافقها جهد كبير يتحقق من دون وجود ميداني للقوات الأميركية على الأرض في غزة.