“المجاهدين” تحتفي بتخريج 126 فردًا من دورة التأهيل الأساسي

احتفت الإدارة العامة للمجاهدين، اليوم، بتخريج (126) فردًا من دورة التأهيل الأساسي لأفراد المجاهدين بمركز تدريب قوات أمن المنشآت في مدينة الرياض.
وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجين وتنفيذ العديد من الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.