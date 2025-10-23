Icon

بمركز تدريب قوات أمن المنشآت في مدينة الرياض

“المجاهدين” تحتفي بتخريج 126 فردًا من دورة التأهيل الأساسي

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٥ مساءً
“المجاهدين” تحتفي بتخريج 126 فردًا من دورة التأهيل الأساسي
المواطن - فريق التحرير

احتفت الإدارة العامة للمجاهدين، اليوم، بتخريج (126) فردًا من دورة التأهيل الأساسي لأفراد المجاهدين بمركز تدريب قوات أمن المنشآت في مدينة الرياض.

وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجين وتنفيذ العديد من الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.

