المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٩ مساءً
المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
المواطن - فريق التحرير

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن جناح وزارة الداخلية، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلْهَم (شمال مدينة الرياض)، حتى (11 أكتوبر 2025م)، من الـ (3) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.

ويستعرض الدفاع المدني لزوّار الجناح، طائرة الدرون (الصقر) المستخدمة لأعمال الإطفاء وإخماد الحرائق في المناطق المرتفعة والمواقع التي تحتوي على مواد خطيرة، وطائرة الدرون لرصد المواد الخطيرة، و”روبوت” مكافحة الحرائق المستخدم في عمليات الإطفاء التي يصعب الوصول إليها في المواقع ذات الخطورة العالية وذات الجهد العالي، ودراجة التدخل السريع في أعمال الإطفاء للوصول إلى مواقع الحوادث في الأماكن الضيقة والمزدحمة.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، لإبراز حلولها الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والخدمي، والتعريف بأدوار الأمن البيئي لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وتقديم الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية وخدمات الترجمة لغير الناطقين بالعربية.

