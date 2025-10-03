وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في عسير درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ43 مئوية والسودة 12 أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا
تشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن جناح وزارة الداخلية، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلْهَم (شمال مدينة الرياض)، حتى (11 أكتوبر 2025م)، من الـ (3) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.
ويستعرض الدفاع المدني لزوّار الجناح، طائرة الدرون (الصقر) المستخدمة لأعمال الإطفاء وإخماد الحرائق في المناطق المرتفعة والمواقع التي تحتوي على مواد خطيرة، وطائرة الدرون لرصد المواد الخطيرة، و”روبوت” مكافحة الحرائق المستخدم في عمليات الإطفاء التي يصعب الوصول إليها في المواقع ذات الخطورة العالية وذات الجهد العالي، ودراجة التدخل السريع في أعمال الإطفاء للوصول إلى مواقع الحوادث في الأماكن الضيقة والمزدحمة.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، لإبراز حلولها الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والخدمي، والتعريف بأدوار الأمن البيئي لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وتقديم الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية وخدمات الترجمة لغير الناطقين بالعربية.