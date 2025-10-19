المدني ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة في الرياض وتبوك ومكة المكرمة

تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025م تجربة صافرات الإنذار الثابتة في محافظات (الدرعية والخرج والدلم) بمنطقة الرياض، ومحافظات منطقة تبوك، ومحافظتي (جدة وثول) بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي واستجابة السكان للتنبيهات الرسمية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتهدف التجربة إلى التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ، وذلك ببث الرسائل التحذيرية عبر نغمة السلوك الجديد عند الساعة (1:00) مساءً، ونغمة الإنذار الوطني عند (1:10) مساءً، وفي الساعة (1:15) مساءً صافرات الإنذار الثابتة بالمناطق المحددة.

وتشمل التجربة تنفيذ اختبارات في جميع مناطق المملكة على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ عبر خدمة البث الخلوي من خلال إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة صوتية مميزة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تجربة صافرات الإنذار في المناطق المختارة.