Icon

المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025 Icon تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد Icon عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي Icon 53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني Icon ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا Icon غدًا الليلة الدولية لرصد القمر Icon تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير Icon القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠١ مساءً
المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تصدرت المدينة المنورة مدن المملكة في معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية بنسبة 74.7% خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك وفق تقرير وزارة السياحة لأداء قطاع الضيافة في المملكة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مرافق الضيافة المرخصة في المدينة بلغ 538 مرفقًا، منها 69 مرفقًا جديدًا جرى ترخيصه مؤخرًا، بينما وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 64,569 غرفة، من بينها 6,628 غرفة حديثة أضيفت خلال الفترة ذاتها.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: أتربة على المدينة المنورة حتى الخامسة 

الأرصاد: أتربة على المدينة المنورة حتى الخامسة 

حملة رقابية على المكاتب العقارية في المدينة المنورة

حملة رقابية على المكاتب العقارية في المدينة المنورة

ويمثل هذا النمو مكانة المدينة المنورة وجهة رئيسة للضيافة والسياحة الدينية، في ظل ما تشهده من مشروعات تطويرية كبرى تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى التجربة السياحية للزوار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تحتضن فيه المدينة المنورة مشروع رؤى المدينة، أكبر مشروع ضيافة في العالم؛ مما يعزز مكانتها العالمية وجهة استثنائية تستقبل ملايين الزوار سنويًّا، وتوفر لهم بيئة ضيافة متكاملة.

ويعكس هذا النمو استمرار الجهود التكاملية بين الجهات ذات العلاقة بالمنطقة في سبيل تعزيز جاهزية المدينة المنورة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية، وتوفير فرص عمل نوعية، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى...

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم
تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على...

السعودية اليوم
الانتهاء من تركيب لوحات طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في المدينة المنورة
السعودية اليوم

الانتهاء من تركيب لوحات طريق الأمير محمد...

السعودية اليوم
طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي...

السعودية اليوم
حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل
السعودية اليوم

حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل

السعودية اليوم
“الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا
السعودية اليوم

“الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ...

السعودية اليوم
في اليوم العالمي للسياحة.. المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة عالمية
السعودية اليوم

في اليوم العالمي للسياحة.. المدينة المنورة ضمن...

السعودية اليوم