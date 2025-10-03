المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025 تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي 53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا غدًا الليلة الدولية لرصد القمر تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
تصدرت المدينة المنورة مدن المملكة في معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية بنسبة 74.7% خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك وفق تقرير وزارة السياحة لأداء قطاع الضيافة في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي مرافق الضيافة المرخصة في المدينة بلغ 538 مرفقًا، منها 69 مرفقًا جديدًا جرى ترخيصه مؤخرًا، بينما وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 64,569 غرفة، من بينها 6,628 غرفة حديثة أضيفت خلال الفترة ذاتها.
ويمثل هذا النمو مكانة المدينة المنورة وجهة رئيسة للضيافة والسياحة الدينية، في ظل ما تشهده من مشروعات تطويرية كبرى تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى التجربة السياحية للزوار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تحتضن فيه المدينة المنورة مشروع رؤى المدينة، أكبر مشروع ضيافة في العالم؛ مما يعزز مكانتها العالمية وجهة استثنائية تستقبل ملايين الزوار سنويًّا، وتوفر لهم بيئة ضيافة متكاملة.
ويعكس هذا النمو استمرار الجهود التكاملية بين الجهات ذات العلاقة بالمنطقة في سبيل تعزيز جاهزية المدينة المنورة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية، وتوفير فرص عمل نوعية، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار.