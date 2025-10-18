المركزي الروسي يخفّض سعر صرف الروبل

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.8995 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 80.9834 روبلًا.
في الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 2.5001 روبل، ليبلغ 94.5835 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 28.12 كوبيكًا، ليصل إلى 11.3435 روبلًا.