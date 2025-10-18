المركزي الروسي يخفّض سعر صرف الروبل

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.8995 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 80.9834 روبلًا.

في الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 2.5001 روبل، ليبلغ 94.5835 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 28.12 كوبيكًا، ليصل إلى 11.3435 روبلًا.