المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” 25 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار
25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50 في المئة وخفض معدل اتفاقية إعادة
الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.00 في
المئة.
ويتوافق هذا القرار مع هدف البنك المركزي في المحافظة على
الاستقرار النقدي في ظلّ التطورات النقدية العالمية.