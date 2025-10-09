Icon

المرور: ضبط 2325 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٧ مساءً
المرور: ضبط 2325 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ضبط 2325 مركبة مخالفة

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه بمنصة إكس، أنه تم ضبط 2325 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

 

