المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا 

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، على أن ينتهي المزاد بعد الإثنين.

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

خطوات الخدمة:

وأشار المرور إلى طريقة وصول المستفيدين إلى الخدمة، من خلال الخطوات التالية: