المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا 

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، على أن ينتهي المزاد بعد الإثنين.

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

خطوات الخدمة:

وأشار المرور إلى طريقة وصول المستفيدين إلى الخدمة، من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول لمنصة أبشر
  • ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي
  • اختيار المرور
  • ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

