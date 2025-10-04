المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير التمويل والإغلاق الحكومي يتواصل رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة: معرض الرياض للكتاب يحتضن أكبر فعالية ثقافية بالعالم العربي معرض الدفاع العالمي 2026.. تكامل دفاعي تقوده الخبرة والشراكات النوعية
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، على أن ينتهي المزاد بعد الإثنين.
وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وأشار المرور إلى طريقة وصول المستفيدين إلى الخدمة، من خلال الخطوات التالية: