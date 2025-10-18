Icon

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد.

وأوضح المرور، أن المزاد يتم طرحه عن طريق منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

خطوات الاشتراك

ويمكن الاشتراك والحصول على الخدمة، من خلال الخطوات التالية:

  • دخول المستفيد لمنصة أبشر
  • اختيار خدمات من تبويب خدماتي
  • اختيار المرور
  • اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

 

