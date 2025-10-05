Icon

المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٠ مساءً
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

حددت الإدارة العامة للمرور، أبرز ثلاث مسببات للحوادث المرورية، في عام (2024) في المنطقة الشرقية.

مسببات الحوادث المرورية في الشرقية

وأوضح المرور، أن الانحراف المفاجئ واستخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال)، أثناء قيادة المركبة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، من أبرز مسببات الحوادث المرورية بالمنطقة الشرقية.

ودعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.

