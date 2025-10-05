المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية

الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال
حددت الإدارة العامة للمرور، أبرز ثلاث مسببات للحوادث المرورية، في عام (2024) في المنطقة الشرقية.
وأوضح المرور، أن الانحراف المفاجئ واستخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال)، أثناء قيادة المركبة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، من أبرز مسببات الحوادث المرورية بالمنطقة الشرقية.
ودعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.
#المرور_السعودي يكشف عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في المنطقة الشرقية.#سلامتك_تهمنا#مسببات_الحوادث_المرورية pic.twitter.com/4MBVWm2L17
— المرور السعودي (@eMoroor) October 5, 2025