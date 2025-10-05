Icon

موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 Icon بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية Icon ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال Icon البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل Icon المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر Icon موعد انتخابات مجلس النواب في مصر Icon التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية  Icon انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا Icon تنبيه من هطول أمطار وجريان للسيول في جازان Icon جداول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي السابع  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة أبشر.

خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات

وأوضح المرور، أن استخراج تقرير بيانات المركبات يتطلب، تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، واختيار خدماتي والدخول إلى الخدمات العامة، ثم اختيار “تقارير أبشر”، وتحديد “طلب تقرير بيانات المركبات.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 1921 مركبة مخالفة في أماكن ذوي الإعاقة

ضبط 1921 مركبة مخالفة في أماكن ذوي الإعاقة

تفاصيل وطريقة التسجيل في مبادرة عودة المقيمين إلى بلادهم عبر أبشر

تفاصيل وطريقة التسجيل في مبادرة عودة المقيمين إلى بلادهم عبر أبشر

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن على المستفيد بعد ذلك المراجعة والتأكيد على بيانات التقرير، ودفع الرسوم واستكمال الطلب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر
أخبار رئيسية

6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا...

أخبار رئيسية
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر
السعودية اليوم

المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر

السعودية اليوم
خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر أبشر
السعودية اليوم

خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر...

السعودية اليوم
المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا
السعودية اليوم

المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا 
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا 

السعودية اليوم
انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض
السعودية اليوم

انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء...

السعودية اليوم