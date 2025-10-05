موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر موعد انتخابات مجلس النواب في مصر التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا تنبيه من هطول أمطار وجريان للسيول في جازان جداول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي السابع
حددت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة أبشر.
وأوضح المرور، أن استخراج تقرير بيانات المركبات يتطلب، تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، واختيار خدماتي والدخول إلى الخدمات العامة، ثم اختيار “تقارير أبشر”، وتحديد “طلب تقرير بيانات المركبات.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن على المستفيد بعد ذلك المراجعة والتأكيد على بيانات التقرير، ودفع الرسوم واستكمال الطلب.
تعرّف على خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة #أبشر. #المرور_السعودي pic.twitter.com/U4uqdbiQMs
— المرور السعودي (@eMoroor) October 4, 2025