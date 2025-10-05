المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر

حددت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة أبشر.

خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات

وأوضح المرور، أن استخراج تقرير بيانات المركبات يتطلب، تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، واختيار خدماتي والدخول إلى الخدمات العامة، ثم اختيار “تقارير أبشر”، وتحديد “طلب تقرير بيانات المركبات.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن على المستفيد بعد ذلك المراجعة والتأكيد على بيانات التقرير، ودفع الرسوم واستكمال الطلب.