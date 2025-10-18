المرور يحذر: ترك الأطفال في السيارة بهذه الحالة مخالفة

حذرت الإدارة العامة للمرور، من ترك الأطفال دون سن العاشرة بالسيارات دون مرافق راشد لحمايتهم من أي أخطار.

مخالفة مرورية وغرامة

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن ترك الأطفال دون سن العاشرة في السيارة دون مرافق راشد مخالفة مرورية تتراوح غرامتها من 300 ريال إلى 500 ريال.