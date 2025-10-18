المرور يحذر: ترك الأطفال في السيارة بهذه الحالة مخالفة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
حذرت الإدارة العامة للمرور، من ترك الأطفال دون سن العاشرة بالسيارات دون مرافق راشد لحمايتهم من أي أخطار.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن ترك الأطفال دون سن العاشرة في السيارة دون مرافق راشد مخالفة مرورية تتراوح غرامتها من 300 ريال إلى 500 ريال.
أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم دون مرافق.#المرور_السعودي pic.twitter.com/SCrQ1J8KJU
