Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتراوح غرامتها من 300 ريال إلى 500 ريال

المرور يحذر: ترك الأطفال في السيارة بهذه الحالة مخالفة

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٢ مساءً
المرور يحذر: ترك الأطفال في السيارة بهذه الحالة مخالفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت الإدارة العامة للمرور، من ترك الأطفال دون سن العاشرة بالسيارات دون مرافق راشد لحمايتهم من أي أخطار.

مخالفة مرورية وغرامة

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن ترك الأطفال دون سن العاشرة في السيارة دون مرافق راشد مخالفة مرورية تتراوح غرامتها من 300 ريال إلى 500 ريال.

قد يهمّك أيضاً
مدير شرطة #جازان لرجال المرور: خدمة المراجعين هدفكم

مدير شرطة #جازان لرجال المرور: خدمة المراجعين هدفكم

ضبط قائد مركبة استخدمها بطريقة مخالفة في نقل أخشاب

ضبط قائد مركبة استخدمها بطريقة مخالفة في نقل أخشاب

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة تبوك
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
السعودية اليوم

المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها...

السعودية اليوم