وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر Icon البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية Icon وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين Icon تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء Icon الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص Icon مؤتمر "Space Lead 25" يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء Icon بوابة رقميّة تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف المدن السعودية Icon التوابل الحارة وسيلة فعالة لتقليل السعرات الحرارية Icon مشهد بديع.. رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء

المرور يحذر: ملاحقة مركبات الطوارئ مخالفة وهذه قيمة الغرامة

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٩ مساءً
المرور يحذر: ملاحقة مركبات الطوارئ مخالفة وهذه قيمة الغرامة
المواطن - فريق التحرير

حذّرت الإدارة العامة للمرور من ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد مخالفة مرورية غير حضارية، لما يسببه من إعاقة لعمل فرق الإسعاف والجهات الميدانية المعنية بإنقاذ الأرواح.

خطورة ملاحقة مركبات الطوارئ

وأوضح المرور، أن ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها مخالفة تستوجب الغرامة المالية التي تتراوح بين 500 و900 ريال.

وأشار المرور إلى أن أن منح مركبات الطوارئ الأفضلية في الطريق واجب وطني وسلوك يعكس الوعي والمسؤولية، داعية السائقين إلى التعاون مع الجهات المختصة أثناء أداء مهامها الميدانية لتسهيل حركة الإسعاف والإنقاذ، والمساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

