المرور يحذر: ملاحقة مركبات الطوارئ مخالفة وهذه قيمة الغرامة

حذّرت الإدارة العامة للمرور من ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد مخالفة مرورية غير حضارية، لما يسببه من إعاقة لعمل فرق الإسعاف والجهات الميدانية المعنية بإنقاذ الأرواح.

خطورة ملاحقة مركبات الطوارئ

وأوضح المرور، أن ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها مخالفة تستوجب الغرامة المالية التي تتراوح بين 500 و900 ريال.

وأشار المرور إلى أن أن منح مركبات الطوارئ الأفضلية في الطريق واجب وطني وسلوك يعكس الوعي والمسؤولية، داعية السائقين إلى التعاون مع الجهات المختصة أثناء أداء مهامها الميدانية لتسهيل حركة الإسعاف والإنقاذ، والمساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.