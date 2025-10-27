المرور يحذر: ملاحقة مركبات الطوارئ مخالفة وهذه قيمة الغرامة

وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص مؤتمر “Space Lead 25” يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء بوابة رقميّة تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف المدن السعودية التوابل الحارة وسيلة فعالة لتقليل السعرات الحرارية مشهد بديع.. رصد سديم “الجبار” في سماء رفحاء
حذّرت الإدارة العامة للمرور من ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد مخالفة مرورية غير حضارية، لما يسببه من إعاقة لعمل فرق الإسعاف والجهات الميدانية المعنية بإنقاذ الأرواح.
وأوضح المرور، أن ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها مخالفة تستوجب الغرامة المالية التي تتراوح بين 500 و900 ريال.
وأشار المرور إلى أن أن منح مركبات الطوارئ الأفضلية في الطريق واجب وطني وسلوك يعكس الوعي والمسؤولية، داعية السائقين إلى التعاون مع الجهات المختصة أثناء أداء مهامها الميدانية لتسهيل حركة الإسعاف والإنقاذ، والمساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
October 27, 2025