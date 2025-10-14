Icon

مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار Icon مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب Icon وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة Icon الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٠ مساءً
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تجاوز المركبات الأخرى على الطرق.

وحذرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، من الأخطاء التي يرتكبها قادة المركبات أثناء تجاوز المركبات الأخرى والتي تتمثل في:

قد يهمّك أيضاً
فيديو.. المرور يتفاعل مع مقطع قائدي الدبابات المخالفة

فيديو.. المرور يتفاعل مع مقطع قائدي الدبابات المخالفة

التشهير ينتظر مخالفي المرور.. والتباطؤ على قائمة المخالفات

التشهير ينتظر مخالفي المرور.. والتباطؤ على قائمة المخالفات

– عدم إعطاء الإشارات اللازمة.

– التجاوز من جهة اليمين.

– عدم النظر في المرايا الجانبية.

– التجاوز من كتف الطريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور: ضبط 2325 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
السعودية اليوم

المرور: ضبط 2325 مركبة مخالفة وقف أصحابها...

السعودية اليوم
ضوابط المسافة الآمنة أثناء القيادة
السعودية اليوم

ضوابط المسافة الآمنة أثناء القيادة

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة تبوك
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم