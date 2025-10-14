المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة

مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال
دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تجاوز المركبات الأخرى على الطرق.
وحذرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، من الأخطاء التي يرتكبها قادة المركبات أثناء تجاوز المركبات الأخرى والتي تتمثل في:
– عدم إعطاء الإشارات اللازمة.
– التجاوز من جهة اليمين.
– عدم النظر في المرايا الجانبية.
– التجاوز من كتف الطريق.