المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تجاوز المركبات الأخرى على الطرق.

وحذرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، من الأخطاء التي يرتكبها قادة المركبات أثناء تجاوز المركبات الأخرى والتي تتمثل في:

– عدم إعطاء الإشارات اللازمة.

– التجاوز من جهة اليمين.

– عدم النظر في المرايا الجانبية.

– التجاوز من كتف الطريق.