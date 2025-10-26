Icon

المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

مزاد اللوحات المميزة

وأوضح المرور، أن المزاد يستمر حتى يوم غدٍ الإثنين 27 أكتوبر ، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة كالتالي:

آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

  • الدخول على “أبشر”
  • اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”
  • ثم “المرور”
  • اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”

 

