المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2024، بمنطقة القصيم.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، من أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة القصيم.
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.