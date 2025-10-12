المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة تبوك

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام (2024) في منطقة تبوك.

أبرز 3 مسببات للحوادث بتبوك

وأوضحت أن عدم ترك مسافة كافية بين المركبات واستخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة والانحراف المفاجئ، من أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك.

ودعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.