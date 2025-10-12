Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة تبوك

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام (2024) في منطقة تبوك.

أبرز 3 مسببات للحوادث بتبوك

وأوضحت أن عدم ترك مسافة كافية بين المركبات واستخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة والانحراف المفاجئ، من أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك.

قد يهمّك أيضاً
المرور يحدد موعد الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 4 مناطق

المرور يحدد موعد الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 4 مناطق

الملك سلمان يفتتح في مقر الجنادرية_33 أجنحة تبوك والجوف وإندونيسيا ضيف المهرجان

الملك سلمان يفتتح في مقر الجنادرية_33 أجنحة تبوك والجوف وإندونيسيا ضيف المهرجان

ودعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من رياح نشطة على تبوك بسرعة 49 كم/س
السعودية اليوم

تنبيه من رياح نشطة على تبوك بسرعة...

السعودية اليوم
المرور: ضبط 2325 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
السعودية اليوم

المرور: ضبط 2325 مركبة مخالفة وقف أصحابها...

السعودية اليوم
أتربة ورياح على منطقة تبوك حتى السادسة 
السعودية اليوم

أتربة ورياح على منطقة تبوك حتى السادسة 

السعودية اليوم
ضوابط المسافة الآمنة أثناء القيادة
السعودية اليوم

ضوابط المسافة الآمنة أثناء القيادة

السعودية اليوم
رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك
السعودية اليوم

رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة...

السعودية اليوم