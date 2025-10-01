Icon

المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر Icon السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف Icon الكشف المبكر لسرطان الثدي يقلّل الوفيات 40% Icon 6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر Icon تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي Icon الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025 Icon ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر Icon أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025 Icon ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا Icon فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ مساءً
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن تفاصيل خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر التي تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.

نقل اللوحات عبر أبشر

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن الوصول للخدمة يتم من خلال الخطوات التالية:

قد يهمّك أيضاً
900 ريال مخالفة قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة

900 ريال مخالفة قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة

شاهد.. المراوغون والدرباوية على طرقات عسير في قبضة المرور

شاهد.. المراوغون والدرباوية على طرقات عسير في قبضة المرور

  • تسجيل الدخول لمنصة أبشر
  • اختيار الخدمات الإلكترونية
  • اختيار (المركبات، إدارة المركبات
  • ثم اختيار (نقل اللوحات)
  • ثم اختيار (طلب جديد).
  • ثم اختيار (نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر)
  • ثم إدخال بيانات الطرف الآخر وإدخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى
  • مراجعة الطلب ودفع الرسوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني و4 خطوات للتسجيل
السعودية اليوم

غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني و4...

السعودية اليوم
المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا
السعودية اليوم

المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا

السعودية اليوم
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة...

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم