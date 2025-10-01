المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن تفاصيل خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر التي تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.

نقل اللوحات عبر أبشر

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن الوصول للخدمة يتم من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لمنصة أبشر

اختيار الخدمات الإلكترونية

اختيار (المركبات، إدارة المركبات

ثم اختيار (نقل اللوحات)

ثم اختيار (طلب جديد).

ثم اختيار (نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر)

ثم إدخال بيانات الطرف الآخر وإدخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى

مراجعة الطلب ودفع الرسوم.