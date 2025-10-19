المساحة الجيولوجية: زلزال الخليج العربي لم يؤثر على المملكة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أوضح هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنه تم رصد زلزال بقوة 4.34 درجات في الخليج العربي على بُعد 160 كيلومترًا شمال شرق الخفجي عند الساعة 12:27 فجرًا من صباح اليوم 19 أكتوبر 2025.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة، طارق أبا الخيل: “أن هذا الزلزال الذي حدث في الخليج العربي بعيد جغرافيًا عن أراضي المملكة”, مبينًا أن الهيئة تتابع على مدار الساعة جميع الهزات الأرضية التي تُسجَّل داخل المملكة ومحيطها عبر محطات رصد زلزال منتشرة بطريقة علمي.
وأكد أبا الخيل أن الوضع في السعودية طبيعي وآمن -ولله الحمد-، ولا توجد أي مؤشرات أو توقعات بحدوث نشاط زلزالي.
ولفت أبا الخيل إلى أن ما يُرصد من هزات أرضية خلال الفترة الحالية يُعد ضعيفًا جدًا على مقياس ريختر، ولا يشكل أي خطورة على المناطق السعودية.
— هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) October 18, 2025