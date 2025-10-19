Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بقوة 4.34 درجات وعلى بُعد 160 كيلومترًا شمال شرق الخفجي

المساحة الجيولوجية: زلزال الخليج العربي لم يؤثر على المملكة

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٤ مساءً
المساحة الجيولوجية: زلزال الخليج العربي لم يؤثر على المملكة
المواطن - فريق التحرير

أوضح هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنه تم رصد زلزال بقوة 4.34 درجات في الخليج العربي على بُعد 160 كيلومترًا شمال شرق الخفجي عند الساعة 12:27 فجرًا من صباح اليوم 19 أكتوبر 2025.

زلزال الخليج العربي

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، طارق أبا الخيل: “أن هذا الزلزال الذي حدث في الخليج العربي بعيد جغرافيًا عن أراضي المملكة”, مبينًا أن الهيئة تتابع على مدار الساعة جميع الهزات الأرضية التي تُسجَّل داخل المملكة ومحيطها عبر محطات رصد زلزال منتشرة بطريقة علمي.

وأكد أبا الخيل أن الوضع في السعودية طبيعي وآمن -ولله الحمد-، ولا توجد أي مؤشرات أو توقعات بحدوث نشاط زلزالي.

ولفت أبا الخيل إلى أن ما يُرصد من هزات أرضية خلال الفترة الحالية يُعد ضعيفًا جدًا على مقياس ريختر، ولا يشكل أي خطورة على المناطق السعودية.

